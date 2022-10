Stiri pe aceeasi tema

- FCSB s-a impus in deplasarea cu Petrolul, scor 2-0, in etapa cu numarul 13 din SuperLiga Romaniei. Nicolae Dica, antrenorul vicecampioanei, a admis ca se gandea la plecare in cazul unui eșec. Intrebat daca ar fi plecat de la FCSB in cazul unui eșec cu Petrolul, Dica a recunoscut: „Nu știu, depinde…

- Petrolul - FCSB, meci contand pentru etapa a 13-a din campionatul Romaniei, este programat, duminica, 9 octombrie, de la ora 21:30, pe Stadionul “Ilie Oana” din Ploiesti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1.

- Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1, duminica seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, impotriva FCSB-ului, și a urcat pe locul 4 in Superliga. Golurile au fost marcate de Bogdan Mitrea (’32 – penalti) și Razvan Oaida (’66 – autogol), pentru olteni, respectiv Andrea Compagno (’45+6 – penalti), pentru…

- Daca nu se va termina egal, meciul dintre Hermanstadul ”Finului” Marius Maldarașanu și ”Nașul” Nae Constantin va consfinți finalul unor serii pozitive deosebite, remarcabile, pentru echipe nou-promovate! Duelul de la Mediaș, de sambata (ora 17,30), aduce fața in fața revelațiile Ligii I, pana acum jocul…

- Universitatea Craiova o va intalni luni, de la ora 21.30, pe stadionul „Municipal“ din Severin, pe Farul Constanța, liderul Superligii. CCA l-a desemnat pe Adrian Viorel Cojocaru (Galați) sa imparta dreptatea in disputa de pe malul Dunarii. Acesta va fi ajutat la cele doua linii de asistenții Bogdan…

- Mohammad Murad starnește multe polemici dupa ce s-a aflat ca a negociat achiziția a doua cluburi din SuperLiga: Dinamo și Petrolul. Omul de afaceri susține ca tratativele pentru gruparea din „Ștefan cel Mare” sunt foarte avansate, dar ca la echipa din Ploiești nu a gasit ințelegere. Declarațiile lui…

- Rapid Bucuresti s-a impus la limita, scor 1-0, in deplasarea de pe terenul Universitatii Craiova. Formatia antrenata de Adrian Mutu reuseste o noua victorie impotriva unei formatii care a terminat sezonul trecut pe podium.

- In etapa viitoare, Farul joaca acasa contra Chindiei Targoviste, vineri, 29 iulie. Farul Constanta are punctaj maxim dupa primele doua meciuri din Superliga, editia 2022 2023, "marinariildquo; realizand a doua victorie in aceasta seara, in deplasare cu CS Mioveni.Echipa de pe litoral s a impus cu 2…