- Promovarea in Liga 1 se decide duminica, de la ora 18:30. Petrolul e singura echipa fara șanse la promovare. Meciurile din ultima etapa, programate duminica, ora 18:30:UTA - FC Argeș CS Mioveni - PetrolulRapid - Turris Clasament play-off Liga 2: UTA UTA promoveaza direct de pe primul loc daca nu pierde…

- CS Mioveni a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Turris-Oltul Turnu Magurele, in etapa a IV-a a play-off-ului Ligii a II-a, relateaza News.ro.Citește și: Lotul convocat de echipa Romaniei U 21: lista jucatorilor A marcat Radescu '30. Negrut (Turris) a…

- Turris-Oltul Turnu Magurele a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, marti, pe teren propriu, cu FC Petrolul, in etapa a III-a a play-off-ului Ligii a II-a, anunța news.ro.Tot marti, Rapid Bucuresti a fost invinsa, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (0-0), de FC Arges, in aceeasi…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Arges, Ionut Badea, a declarat inaintea partidei cu Turris Oltul Turnu Magurele, cea care va reprezenta debutul play-off-ului Ligii a II-a, ca patru victorii din cinci partide pot asigura promovarea formatiei sale in editia viitoare a Ligii I. "Asteptarile…

- Ultima etapa din 2.Bundesliga a fost de un dramatism extrem. Heidenheim va disputa barajul pentru promovarea in Bundesliga cu Werder Bremen. Barajul dintre Werder Bremen și Heidenheim se va disputa in dubla manșa, pe 2 și 6 iulie. Heidenheim a pierdut fara drept de apel la Bielefeld, 0-3. Pentru a merge…

- Esalonul secund se va relua pe 4 iulie, cu un play-off la care vor participa doar primele 6 clasate. Celelalte echipe sunt intr-o vacanța prelungita In Liga a 2-a, lucrurile sunt mai simple decat in prima divizie. Promovarea se va decide in urma unui play-off, la care vor participa doar primele 6 formații,…

- La Pitești se fac planuri pentru reluarea campionatului. Ionuț Badea, antrenor la FC Argeș, pune la punct toate detaliile pentru ca echipa sa sa fie gata de lupta pentru promovare. Totodata anunța ca Primaria Pitești are in calcul o investiție intr-un nou stadion Pentru FC Argeș urmeaza o perioada plina…