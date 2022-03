Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au pierdut teren miercuri pentru a cincea oara in ultimele sase zile, traderii reactionand la progresele discutiilor de pace dintre Rusia si Ucraina si la o crestere surprinzatoare a stocurilor din SUA, transmite Reuters.Piata petrolului inregistreaza fluctuatii mari de…

- Piata petrolului inregistreaza fluctuatii mari de mai bine de doua saptamani, iar ambele contracte de referinta au variat in ultimele 30 de zile in cel mai mare interval de minim si maxim de la jumatatea anului 2020. Pretul petrolului Brent sa fluctuat intr-un interval de 6 dolari, intre 97,55 dolari…

- Pretul petrolului WTI, de referinta pe piata americana, a scazut cu 6,2%, la 96,59 dolari pe baril, dupa un declin de aproape 6% consemnat luni. Cotatia petrolului Brent a coborat cu 6,6%, la 100,24 dolari pe baril, accelerand scaderea de 5,12% din ziua precedenta. In timpul tranzactiilor, cotatia petrolului…

- Contractele futures pentru petrol au crescut vertiginos de la invadarea Ucrainei de catre Rusia si au atins cele mai inalte niveluri din 2008 la inceputul acestei saptamani, dar s-au retras brusc in ultimele doua sesiuni, deoarece unele tari producatoare au semnalat ca ar putea actiona pentru a creste…

- Pentru prima data dupa 2014 cotatia pentru titeiul Brent a depasit pragul de 100 de dolari pe baril, dupa ce Rusia a atacat Ucraina. Coșmarul a devenit realitate: un razboi in Europa ar putea perturba aprovizionarea globala cu energie. Barilul de titei Brent a urcat pana la 102,48 dolari, cel mai ridicat…

- Cotațiile și prețul final al petrolului au continuat sa creasca miercuri și au depașit pragul de 90 dolari pe baril pentru prima oara in ultimii 7 ani, in condițiile in care tensiunile crescande dintre Rusia și Ucraina provoaca neliniște pe piața cu privire la eventuale intreruperi in aprovizionare.…

- Preturile petrolului au urcat marti la cele mai ridicate niveluri din ultimii sapte ani, din cauza temerilor legate de o posibila perturbare a livrarilor in urma unor atacuri in regiunea Golfului Persic, care au avut loc pe fondul unor perspective deja limitare ale ofertei, transmite Reuters.…

- Costul unui contract futures pentru titeiul Brent pentru livrarea in martie 2022 la bursa ICE din Londra a crescut cu 0,54% si a ajuns la 87 de dolari pe baril, au aratat datele de pe platforma de tranzactionare, la 05:22, ora Bucurestiului.