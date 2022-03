Stiri pe aceeasi tema

- Prețul gazelor naturale pentru Europa a ajuns la un nou record, de 2.400 de dolari pe 1.000 de metri cubi de gaze, scrie agenția rusa TASS . Fața de anul trecut in aceeași perioada prețul este de 12 ori mai mare, a declarat Dumitru Chisalița, președintele Asociației Energia Inteligenta, pentru Libertatea.…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut vineri, dupa ce joi au atins valori record, pe masura ce livrarile rusesti catre continent s-au majorat iar sanctiunile anuntate de SUA impotriva Moscovei au omis sectorul energiei, transmite Bloomberg.

- OMV Petrom se asteapta la o scadere a preturilor la gaze si electricitate incepand cu vara urmatoare, insa nu la nivelurile de anii trecuti, a afirmat, joi, Franck Neel, membru in Directoratul OMV Petrom, in cadrul unei conferinte de presa. El a fost intrebat cum estimeaza evolutia preturilor in acest…

- Amenintarea unui razboi intre Rusia si Ucraina agita pietele mondiale de cereale, scumpind pretul graului pe ambele maluri ale Atlanticului si determinandu-i pe traderi sa vorbeasca de o si mai mare volatilitate in perioada urmatoare, informeaza The Wall Street Journal. Potrivit estimarilor…

- Președintele Vladimir Putin il va primi la Kremlin pe 1 februarie pe premierul ungar Viktor Orban, a declarat secretarul de presa al șefului statului, Dmitri Peskov. El a numit urmatoarea vizita a lui Orban foarte importanta, informeaza Interfax. „Suntem foarte impresionați de abordarea independenta…

- Preturile globale ale carbunelui au crescut aproape de niveluri record, deoarece criza din Ucraina mareste asteptarile ca europenii vor incepe sa solicite combustibili fosili de teama ca tensiunile intre Rusia si tarile occidentale vor duce la intreruperea livrarilor rusesti de gaze naturale, transmite…

- Benzina și motorina au atins valori record la prețul pe litru in Romania, dupa ce inceputul de an a adus noi creșteri semnificative. In prezent, potrivit datelor Peco-online.ro , prețul mediu al benzinei la data de 25 ianuarie era de 6,59 lei pe litru, in timp ce prețul mediu al motorinei era de 6,52…

- Cotatiile futures la grau au continuat sa se reduca vineri, ceea ce anunta a doua saptamana consecutiva de scadere, dupa ce Departamentul American al Agriculturii (USDA) a prognozat o productie mondiala peste asteptari, ceea ce inseamna o posibila imbunatatire a aprovizionarii in intreaga lume, transmite…