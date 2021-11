Petrolul - Concordia Chiajna deschide etapa #14 din Liga 2 » Programul complet

Stiri pe aceeasi tema

- Liga 2, runda #10 debuteaza joi, la Miercurea Ciuc, cu meciul Csikszereda - Poli Iași, live pe GSP.ro de la 17:30. Iata programul complet al rundei și clasamentul Programul complet din Liga 2 Joi, 14 octombrie: Csikszereda - Poli Iași, live de la 17:30 Click AICI pentru statistici!Televizat de Digi…

- Etapa a 9-a a Ligii 2 debuteaza azi, 30 septembrie, de la ora 17:00, cu meciul Concordia Chiajna – Unirea Dej. Vineri va avea loc partida FC Hermannstadt – Ripensia. Sambata sunt programate patru meciuri de la ora 11:00, iar ultimul meci al etapei a 9-a are loc duminica, de la ora 11:00, intre Petrolul…

- Liga 2 continua cu runda #9, care incepe azi, cu meciul Concordia Chiajna - Unirea Dej, de la ora 17:00. Toate partidele etapei sunt live pe GSP.ro. Programul complet din Liga 2 Azi: Chiajna - Unirea Dej, live de la 17 Click AICI pentru live+statistici!Televizat pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look…

- Petrolul Ploiești și FCU Craiova se intalnesc astazi, de la ora 18:45, intr-o partida contand pentru „16-imile” de finala ale Cupei Romaniei. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Look+ și TV Telekom Sport. Vezi AICI rezultatele zilei din Cupa Romaniei!…

- Etapa #7 din Liga 2 debuteaza azi cu duelul dintre liderul Concordia Chiajna și Unirea Slobozia, locul 6. Meciul e live pe GSP.ro de la ora 17:00. Iata programul integral al rundei și clasamentul actualizat: Joi, 16 septembrie: Chiajna - Unirea Slobozia, live de la 17:00 Click AICI pentru live+statisticiTelevizat…

- Cea mai tare competitie intercluburi din lume porneste la drum, cu primele partide din faza grupelor. Iar cea mai asteptata intalnire a serii va fi transmisa de trei posturi TV: Digi Sport, Telekom Sport si Look Sport+.

- CS Mioveni și Chindia Targoviște se intalnesc sambata, de la ora 18:00, in primul meci al etapei #8 din Liga 1. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Look+ și TV Telekom Sport. Vezi AICI programul etapei a opta din Liga 1! CS Mioveni iși dorește sa continue…

- LPF a publicat programul etapei #8 din Liga 1. Derby de Romania, FCSB - Dinamo, se joaca duminica, 12 septembrie, de la ora 21:00. Un alt meci tare, UTA Arad - Rapid, se va disputa vineri de la 21:00. Toate partidele vor fi liveTEXT pe GSP.ro, televizate de Digi Sport, Telekom Sport și Look Sport.…