Petrolul bate recordul din ultimii şapte ani Preturile petrolului au ajuns la cele mai inalte niveluri din ultimii sapte ani, in conditiile in care un acord OPEC+ de majorare a productiei – intr-un moment in care cererea continua sa isi revina – a esuat din cauza unei fisuri intre Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite, transmite Fortune. Titeiul West Texas Intermediate a ajuns ieri la 76,49 dolari pe baril, cel mai mare prag din noiembrie 2014 incoace. Intre timp, petrolul Brent a depasit 77 dolari pe baril, cel mai inalt nivel din octombrie 2018. Ulterior, preturile au inregistrat mici scaderi, scrie Agerpres.ro. Rezultatele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

