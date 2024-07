Petrolul a anunțat ca a scapat de interdicția la transferuri și poate sa legitimeze jucatorii aduși in aceasta vara. Dintre cei cinci doar Mateiu are șanse mari sa fie in primul 11, restul vor intra pe parcurs, Tudorie, Ricardinho, Stanica și Keita. Un al 6-lea jucator aflat deja la Ploiești, Baiano, așteapta permisul de munca spre a fi inregistrat Dinamo - Petrolul se joaca duminica seara, de la ora 22:00, in Capitala. ...