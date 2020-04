Stiri pe aceeasi tema

- Prețul unui baril de petrol american, care a devenit negativ pentru prima data în istorie din cauza saturației stocurilor și prabușirii caderii cererii cauzate de pandemia de coronavirus, a sarit marți dimineața în Asia și a revenit ușor peste zero, relateaza AFP. Un baril de West Texas…

- Cursul de schimb al monedei nationale a ramas joi, 19 martie, in preajma maximului istoric in raport cu moneda euro.Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs de referinta de 4,8440 lei/euro, in crestere usoara cu 0,004% fata de nivelul de 4,8438 lei/euro atins ieri.Maximul istoric al euro in raport…

- Indicele bursier S&P 500 a inregistrat luni, la debutul tranzactiilor, o cadere de peste 8%, ceea ce a antrenat automat o suspendare pentru 15 minute a tranzactiilor pe Wall Street, pe fondul panicii provocate de pandemia de...

- Banca Nationala a Romaniei a anunțat un curs de referinta de 4,8110 lei/euro, in crestere cu 0,05% fata de valoarea atinsa ieri și aproape de nivelul record.Euro a continuat sa creasca astazi pana la valoarea de 4,8110, in timp ce dolarul american a continuat sa scada.Pana la acest moment, cel mai mare…

- Cițu anunța ca, joi, Romania s-a imprumutat la dobanzi negative, pentru prima data in istorie: “Inseamna ca, daca ne imprumutam un leu, trebuie sa dam inapoi 90 de bani” Romania s-a imprumutat joi, pentru prima oara in istorie, la dobanzi negative, a anuntat joi, in deschiderea sedintei…

- Investitorul american a dezvaluit luni ca și-a schimbat recent telefonul vechi cu un telefon iPhone. CEO-ul Berkshire Hathaway, companie evaluata la 560 de miliarde de dolari, a spus ca Samsungul sau vechi de 10 ani "a disparut definitiv". Buffet a spus ca nu are aplicații instalate pe noul…

- Emisarul special american pentru reconciliere in Afganistan, Zalmay Khalilzad, i-a declarat presedintelui afgan Ashraf Ghani ca in discutiile sale cu talibanii nu s-au inregistrat progrese semnificative, transmite duminica dpa, citand un comunicat emis sambata seara de presedintia de la Kabul. Dupa…