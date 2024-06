Stiri pe aceeasi tema

- Orasul Brasov a primit, vineri, organizarea celei de-a XVIII-a editii de iarna a Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE) din 2027, decizia fiind luata in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei Comitetelor Olimpice Europene (EOC) care s-a desfasurat la Palatul Parlamentului din Bucuresti.…

- Iosif Olah, președintele AJF Covasna, a adus la Adunarea Generala a FRF un fular special, cu insemnele naționalei Romaniei, ce concureaza produsele din magazinul de prezentare tocmai inaugurat de FRF. In aceasta dimineața au inceput sa soseasca in București reprezentanții cluburilor și ai AJF-urilor…

- Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, șeful Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), așteapta joi, 23 mai, soluționarea recursului sau in casație de la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). El a contestat o sentința de 13 ani și 8 luni de inchisoare, pronunțata impotriva sa in octombrie 2023,…

- Clubul FCU Craiova a fost amendat cu suma de 22.500 de lei din cauza incidentelor produse de spectatori la meciul cu FC Hermannstadt, din etapa a 9-a si ultima a fazei play-out a Superligii de fotbal. ”FCU 1948 Craiova vs. AFC Hermannstadt – Incidente – In temeiul art. 82.1 si 3.a si c, raportat la…

- Unirea Slobozia a promovat in premiera in Superliga de fotbal a Romaniei, dupa ce a invins-o pe CS Mioveni cu scorul de 1-0 (1-0), miercuri seara, in deplasare, intr-o partida din etapa a 6-a a play-off-ului Ligii a II-a de fotbal.

- Eliberat recent din inchisoare, Danuț Lupu lucreaza acum la ACS FC Dinamo, echipa din Liga a 4-a, echipa lui Nicolae Badea. Fostul mijlocaș a dezvaluit ca Nicolae Badea a insistat ca el sa lucreze la echipa alb-roșie și dezvaluie ca vrea ca formația sa promoveze. In acest moment, ACS FC Dinamo e pe…

- Politistii fac, luni, 11 perchezitii in Bucuresti si Ilfov, printre care si la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal, fiind vizate sapte persoane suspectate de evaziune, delapidare si spalare de bani, cu un prejudiciu de trei milioane euro, intr-un do...