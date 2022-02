Petrolul a trecut de 100 de dolari pe baril, după atacul lui Putin Petrolul a trecut, joi, de pragul de 100 de dolari pe baril pentru prima data din 2014 incoace, dupa ce Rusia a atacat Ucraina, in contextul temerilor legate de faptul ca un razboi in Europa ar putea perturba aprovizionarea cu energie la nivel mondial, potrivit Reuters. Astfel, țițeiul Brent a atins un maxim de 101,34 dolari pe baril la inceputul tranzacțiilor din Asia, ceea ce reprezinta cel mai ridicat nivel, incepand cu septembrie 2014, și era la 101,20 dolari pe baril la 04:23 GMT, in creștere cu 4,36 dolari, sau 4,5%. De asemenea, cotația futures a țițeiului american West Texas Intermediate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

