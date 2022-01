Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre produsele apreciate ale fostului Centru de Copii și Juniori al SC FC Petrolul, Cosmin Lambru, ramasese la echipa de suflet a lui și ulterior falimentului, urmat de apariția noului Petrolul, mai exact ACS Petrolul ’52, in 2016. O echipa care a fost inscrisa in campionatul Ligii A Prahova.…

- Daca, pana in acest sezon fotbalistic inclusiv, de punctajul minim impus de FRF pentru academiile de copii și juniori (fostele centre de profil) se ținea cont la repartizarea echipelor „under” ale acestora – pe categorii de varsta – exclusiv la Liga Elitelor, respectiv Campionatul Național, incepand…

- Aproape 1,2 milioane lei au fost virate in conturile Politehnicii Politehnica Iasi va petrece sarbatorile cu conturile pline. Conform managerului clubului iesean, consilierul local Florin Briaur, Primaria Municipiului Iasi a respectat promisiunile anuntate in aceasta saptamana si a virat ieri clubului…

- Dupa Florin Stanga – antrenorul Astrei, doctorul Mircea Miu și alți tehnicieni din fotbalul județean , a venit randul ca și ”omul momentului” in antrenoratul prahovean, Nicolae Constantin, sa devina… profesor pentru o zi! Lider cu Petrolul, unde a avut un parcurs cu adevarat remarcabil, ”Nae” a fost…

- Exasperat de problemele interminabile din club, Iulian Matei, șeful Centrului de Copii și Juniori de la Dinamo, a luat decizia de a pleca din Ștefan cel Mare. Problemele se țin lanț de Dinamo, in cea mai neagra perioada din istoria clubului. Daca prima echipa se afla intr-un razboi de gherila pentru…

- Indemnul lui Steinmeier survine dupa ce autoritatile sanitare germane au anuntat un numar record de contaminari cu noul tip de coronavirus. In unele regiuni, pacienti au fost transferati catre alte landuri in conditiile in care spitalele nu mai aveau paturi libere.Ministrul federal al Educatiei si Cercetarii,…

- Rapid și CS Mioveni au remizat, scor 1-1, in runda cu numarul 17 din Liga 1. Dragoș Grigore (35 de ani) crede ca rezultatul a fost unul echitabil și spera ca giuleștenii sa ramana pe loc de play-off pana la finalul sezonului regulat. Dragoș Grigore nu a facut cel mai bun meci impotriva Mioveniului.…

- Mai multe fotografii cu mancarea pe care o primesc studentii Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza“ Bucuresti au fost trimise liderului unui sindicat al politistilor. Intr-o farfurie se vede inclusiv un gandac negru.