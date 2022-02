Petroliștii i-au detronat pe IT-iști la salariu! Alertă de la INS Cele mai mari salarii din Romania nu au mai fost cele ale IT-iștilor, cum eram obișnuiți in ultimii ani, ci de lucratorii din domeniul fabricarii produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului. Aici sunt incluși in principal angajații din zona rafinariilor de petrolul, care au luat in decembrie salarii nete de peste 10.000 de lei, ei fiind urmați de cei care lucreaza la extracția de petrol, cu salarii de circa 9400 de lei net, IT-iștii coborand pe locul al treilea, cu puțin peste 9000 de lei net. La capatul celalalt al clasamentului intalnim salariații din hoteluri și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

