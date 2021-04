Petroliștii cer schimbarea legii lui Dragnea! Dar Coaliția se ceartă Petroliștii care au interese in Marea Neagra cer politicienilor romani sa schimbe legea offshore , care reglementeaza cadrul fiscal al exploatarilor din largul marii, și susțin ca statul roman ar putea construi cu banii veniți din taxarea producției spitale, autostrazi, centre medicale, rețele de apa și gaze etc. Acest apel nu este o premiera insa lunile trec iar politicul a amanat pentru aceasta legislatura modificarea respectivei legi, care este opera fostului lider PSD, Liviu Dragnea. Momentan, nimeni din Coaliție nu aude pentru ca PNL și USR PLUS se cearta pe morții COVID. Legea lui Dragnea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

