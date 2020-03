Petrolişti români blocaţi în Irak de COVID-19 cer cu disperare ajutor: "Dacă ai ieşit, te duc direct la închisoare" Oamenii sunt disperati pentru ca in cateva zile le va expira contractul de munca, dar nu pot parasi zona pentru ca toate aeroporturile si granitele din zona sunt inchise din cauza pandemiei de coronavirus. Singura varianta de a scapa de acolo ar fi ca autoritatile romane sa le puna la dispozitie un charter, asa cum s-a procedat si in alte cazuri similare. Documentul din septembrie 2019 care prevestea PANDEMIA DE CORONAVIRUS. "Omenirea trebuie sa se pregateasca" din septembrie 2019 care prevestea PANDEMIA DE CORONAVIRUS. "Omenirea trebuie sa se pregateasca" Unul dintre romanii aflati in aceasta capcana este un inginer din Ploiesti. Acesta a luat legatura cu ziarulincomod.ro , un… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Din cauza pandemiei de coronavirus, 30 de romani, muncitori in domeniul petrolier, au ramas izolați in Irak, Regiunea Kurdistan, fara a avea speranța ca vor putea ajunge in Romania, la familiile lor, noteaza ziarulincomod.ro. Printre cei 30 de romani se afla și doi ingineri din Prahova, Eduard Ștefanescu…

