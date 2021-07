Stiri pe aceeasi tema

- Un marinar roman a fost ucis de pirati in urma unui atac in Marea Arabiei. MAE precizeaza ca natura exacta a incidentului este inca in curs de investigare de catre autoritatile competente.Cu privire la informatiile aparute in spatiul public privind decesul unui navigator roman, ca urmare unui incident…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite ca va acorda intreaga asistenta necesara si va urmari activ investigatia in curs privind natura si circumstantele incidentului violent care a dus la decesul cetateanului roman, intr-un atac comis joi, in timp ce nava se deplasa in largul coastelor Omanului,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite ca va acorda intreaga asistenta necesara si va urmari activ investigatia in curs privind natura si circumstantele incidentului violent care a dus la decesul cetateanului roman, intr-un atac comis joi, in timp ce nava se deplasa in largul coastelor Omanului,…

- „Cu privire la informatiile aparute in spatiul public privind decesul unui navigator roman, ca urmare unui incident cu caracter violent care a implicat, in zona stramtorii Hurmuz, nava "Mercer Street", pe care se afla acesta, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, prin intermediul Ambasadei Romaniei…

- Un oficial israelian a acuzat Iranul ca a comis un atac cu drona asupra petrolierului operat de compania Zodiac Maritime in largul Omanului, atac in urma caruia si-a pierdut viata si un marinar roman, relateaza Reuters, citand postul israelian Canalul 13, arata Agerpres. Zodiac Maritime, compania…

- Un oficial israelian a acuzat Iranul ca a comis un atac cu drona asupra petrolierului operat de compania Zodiac Maritime în largul Omanului, atac în urma caruia si-a pierdut viata si un marinar român, relateaza Reuters și Agerpres, citând postul israelian Canalul 13.Zodiac…

- Un oficial israelian a acuzat Iranul ca a comis un atac cu drona asupra petrolierului operat de compania Zodiac Maritime in largul Omanului, atac in urma caruia si-a pierdut viata si un marinar roman, relateaza Reuters, citand postul israelian Canalul 13. Zodiac Maritime, compania israeliana care…

- Un cetațean roman, membru al echipajului petrolierului Mercer Street aflat in Marea Arabiei, a fost ucis intr-un atac asupra navei, alaturi de un altul britanic, a anuntat vineri intr-un comunicat compania israeliana Zodiac Maritime, informeaza Reuters. Un petrolier fara incarcatura la bord a fost atacat…