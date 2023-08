Stiri pe aceeasi tema

- Un petrolier rusesc a fost lovit de drone ucrainene in stramtoarea Kerci, a anuntat presa rusa, citata de The Guardian.Petrolierul a fost avariat in urma atacului, iar doua remorchere se aflau la fata locului pentru a-i acorda asistenta, a anuntat agentia de stiri de stat Tass, citand Centrul de…

- Ministerul rus al Apararii a transmis, marți, ca a dejucat mai multe atacuri ale ucrainenilor cu drone maritime asupra navelor sale marine și civile din Marea Neagra, relateaza Reuters. Kievul neaga insa acuzațiile și spune ca forțele sale nu au atacat niciodata obiective civile. In același timp, un…

- Armata rusa a afirmat marti, 1 august, ca a respins in cursul noptii un atac cu trei drone navale ucrainene asupra a doua nave ale sale de patrulare din Marea Neagra, informeaza Reuters si Agerpres . ”Cele trei drone navale ale inamicului au fost distruse” de tirurile navelor ruse, a asigurat Ministerul…

- Un depozit de muniții a fost lovit in timpul unui atac ucrainean cu drone la Dzhankoi, in Crimeea, luni dimineața, forțele de aparare aeriana rusești interceptand sau distrugand 11 drone deasupra zonei, a declarat un oficial instalat in Rusia, citat de Re

- Forțele de aparare aeriana și flota Rusiei din Marea Neagra au interceptat duminica dimineața noua drone ucrainene deasupra portului Sevastopol din Crimeea, a declarat un oficial de la Moscova.

- Forțele de aparare aeriana și flota Rusiei din Marea Neagra au interceptat duminica dimineața opt drone ucrainene deasupra portului Sevastopol din Crimeea, a declarat un oficial instalat de Moscova, citat de Reuters.

- Ministerul Apararii rus a luat masuri destinate sa consolideze protectia bazei navale ruse din Sevastopol (in peninsula Crimeea anexata), in eventualiatea atacurilor ucrainene cu drone navale, a informat vineri comandantul Flotei ruse din Marea Neagra, vice-amiralul Viktor Sokolok,

- Comandantul Flotei ruse a Marii Negre, viceamiralul Viktor Sokolov, a anuntat ca a sporit masurile pentru protectia navelor si a bazei lor de la Sevastopol impotriva atacurilor cu drone, relateaza agentia TASS. „Din cauza amenintarii atacurilor in care sunt folosite complexe robotice de suprafata si…