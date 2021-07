Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe israelian, Yair Lapid, a declarat, intr-un comunicat, ca i-a vorbit ministrului britanic de externe despre necesitatea unui raspuns dur la atacul asupra unui petrolier in largul Omanului, in care au fost ucisi doi membri ai echipajului, un britanic si un roman, informeaza Reuters.…

- SUA condamna atacurile talibanilor impotriva fostilor translatori afgani si a altor afgani, precum si pentru distrugerea infrastructurii, a declarat vineri o purtatoare de cuvant a Departamentului de Stat, lansand un apel talibanilor sa impiedice fortele lor sa comita astfel de actiuni, relateaza Reuters.…

- Statele Unite au lansat atacuri aeriene in sprijinul fortelor afgane aflate sub presiunea atacurilor talibanilor, in timp ce fortele internationale conduse de SUA isi continua retragerea definitiva din aceasta tara, operatiune prevazuta sa se incheie la sfarsitul lunii august, relateaza Reuters. Purtatorul…

- Un raport anual al Departamentului de Stat, publicat joi, afirma ca politicile discriminatorii perpetueaza traficul cu fiinte umane, facand pentru prima oara o legatura intre cele doua probleme, transmite Reuters.

- Iranul acuza Statele Unite de amestec in treburile interne, dupa ce Washingtonul a denuntat alegerile prezidentiale iraniene de vineri drept nici libere si nici echitabile, potrivit presei iraniene de stat, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Statele Unite considera procesul electoral in…

- Statele Unite considera ca procesul in urma caruia Ebrahim Raisi a fost ales presedinte al Iranului a fost unul "destul de fabricat", a declarat luni purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, o reiterare a opiniei americane conform careia recentele alegeri nu au fost nici libere…

- Guvernul german a luat nota si va dori lamuriri in legatura cu informatiile din presa conform carora Statele Unite au spionat responsabili politici in Europa, intre care si cancelarul german Angela Merkel, cu ajutorul serviciilor de informatii daneze, a indicat luni purtatorul de cuvant al cabinetului…