- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut omologului sau chinez, Xi Jinping, sa isi uneasca fortele impotriva razboiului din Ucraina si sa faca apel la presedintele Putin pentru a "reveni la masa negocierilor". El a subliniat ca stabilitatea mondiala este, de asemenea, in interesul Chinei.

- Lumea ar trebui sa țina minte ca rezolvarea unor astfel de conflicte ca in Ucraina necesita soluții cuprinzatoare. Despre acest lucru a declarat președintele Chinei, Xi Jinping, in timpul intilnirii cu președintele SUA, Joe Biden, citat de TASS. Liderul chinez a subliniat ca, in cursul soluționarii…

- Reuniunea liderilor din G20 are loc saptamana viitoare, in Bali, insa președintele rus Vladimir Putin nu va fi prezent, a anunțat joi ambasada Rusiei la Jakarta, citata de The Guardian . Potrivit sursei citate, Putin va fi prezentat de ministrul de externe Serghei Lavrov, dar liderul rus s-ar putea…

- Președintele Chinei este așteptat sa viziteze Arabia Saudita, a anunțat ministrul de Externe al monarhiei din Golf, la cateva zile dupa ce Xi Jinping a fost reconfirmat la putere. Ultima sa vizita in aceasta țara din Orientul Mijlociu a avut loc in 2016. Ministrul Faisal bin Farhan a vorbit intr-o…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi ca ințelege ca liderul chinez Xi Jinping are intrebari și ingrijorari cu privire la situația din Ucraina, dar l-a laudat pe liderul Chinei pentru ceea ce a spus ca este o poziție "echilibrata" cu privire la conflict. Fii la curent cu cele mai…

- Rusia apreciaza poziția Chinei cu privire la conflictul din Ucraina și o considera echilibrata. Despre acest lucru a declarat președintele rus Vladimir Putin in timpul discuțiilor cu președintele Chinei, Xi Jinping, in marja Summitului organizației de cooperare de la Shanghai (SCO) din Samarkand, relateaza…

- Președintele rus Vladimir Putin se va intalni joi, in Uzbekistan, cu președintele Chinei, Xi Jinping. Cei doi șefi de stat vor discuta cu acest prilej atat despre situația din Ucraina, cat și despre Taiwan, informeaza Reuters, citat de digi24.ro.

