Petrol: OPEC + crește producția doar marginal în aprilie Membrii Organizației Țarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) și aliații lor, cunoscuți sub acronimul OPEC +, au decis în cele din urma joi sa își creasca doar marginal producția de țiței luna viitoare, adoptând o atitudine prudenta în fața cererii incerte, potrivit AFP.



"Miniștrii au aprobat menținerea nivelurilor de producție din luna martie pentru luna aprilie, cu excepția Rusiei și Kazahstanului", a spus cartelul într-o declarație emisa dupa cel de-al doilea summit al anului.



Cele doua țari scutite își vor putea mari aprovizionarea cu…

Sursa articol: hotnews.ro

