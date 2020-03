Petrol, gaze, economie globală: O situație foarte volatilă Un editorial de Igor Iușkov Lumea trece printr-o perioada de criza. Coronavirusul a dus nu numai la faptul ca in multe țari este introdusa carantina stricta și oamenii sunt nevoiți sa iși schimbe stilul de viața. Vedem și efecte economice semnificative. Piețele de petrol și gaze se confrunta cu fluctuații puternice, care au un impact negativ pentru producatorii de hidrocarburi. Cu toate ca, principala cauza a problemelor, atat pe piața petrolului, cat și a gazelor naturale, nu a fost coronavirusul - acesta doar a agravat situația. De la 1 aprilie - atat cat vor dori De la 1 aprilie - atat cat vor dori Prețurile… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- Materiale medicale, in loc de armament. Romarm incepe producția de maști și combinezoane. Companiile pot primi pana la 200.000 euro pentru productia de materiale sanitare Compania Romarm a primit aprobare pentru productia de echipamente sanitare, de masti si combinezoane, astfel incat sa ramana in productia…

- ​Vânzarile de laptop-uri cresc nesperat în Europa dupa ce o serie de companii au plasat comenzi pentru astfel de device-uri, în condițiile în care mulți angajați lucreaza de acasa pentru ca epidemia de coronavirus sa nu afecteze atât de multa lume, scrie Financial Times.Spre…

- Coronavirusul din China are deja efecte negative asupra producatorilor auto, care s-au vazut nevoiți sa inchida temporar uzinele din aceasta țara intr-o incercare de a limita raspundirea imbolnavirilor. Decizia va incepe insa in perioada urmatoare sa aiba efecte și asupra uzinelor auto din afara Chinei,…

- Coronavirusul, virusul asemanator gripei a fost declarat urgenta medicala globala si s-a raspandit in peste 24 de tari si regiuni, primul deces in afara Chinei fiind raportat duminica, un chinez in varsta de 44 de ani care a murit in Filipine dupa ce a calatorit din Wuhan. Numarul deceselor…

- Companiile incep sa resimta impactul epidemiei provocate de noul coronavirus din China, unele dintre ele avertizand ca aceasta le poate perturba lanturile de aprovizionare sau sa le afecteze rezultatelor financiare, din cauza intreruperii activitatilor fabricilor sau inchiderii magazinelor, in timp…

- Preturile petrolului au scazut luni cu 2%, la cel mai redus nivel din ultimele trei luni, pe fondul cresterii numarului de decese provocate de coronavirusul din China, care a dus la reducerea calatoriilor si a alimentat asteptarile privind incetinirea cererii de titei, transmite Reuters.

- Bilantul epidemiei de pneumonie virala din China a urcat la 56 de morti si aproape 2.000 de persoane contaminate, au anuntat autoritatile locale, la o zi dupa avertismentul lansat de presedintele Xi Jinping in legatura cu o accelerare a propagarii noului tip de coronavirus,

- Cel puțin 830 de persoane au fost depistate cu virusul ucigaș din China, numarul morților oficiale au ajuns la 26, majoritatea provenind din localitatea Hubei. Chiar daca nu s-a declarat o urgenta pentru sanatatea publica, isteria se instaleaza in intreaga lume, pe masura ce se anunta mai multe cazuri.…