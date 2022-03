Stiri pe aceeasi tema

- Pretul petrolului ar putea ajunge la 300 de dolari barilul, daca titeiul rusesc va fi respins de occidentali, desi este putin probabila o astfel de decizie, a declarat vicepremierul rus si ministru al Energiei, Aleksandr Novak, transmite Agerpres. „Este imposibil in prezent pentru Europa sa refuze petrolul…

- Prețul la pompa ramane ridicat, chiar și atunci cand barilul de petrol se ieftinește. Cat costa carburanții la stațiile din Alba Benzina si motorina costa, de cateva zile, aproximativ 8 lei pe litru, desi pretul international al petrolului este in scadere. Dupa isteria creata miecuri seara, cand au…

- Barilul de petrol Brent, de referinta pentru piata europeana, ar atinge un pret de 130 de dolari pe baril pana in aprilie, in cazul extrem in care Rusia opreste total livrarile de titei, arata o analiza a specialistilor Oxford Institute for Energy Studies.

- Pretul barilului de petrol Brent a depașit 111 dolari, apoi a scazut usor pana la 109 dolari. Este cel mai ridicat nivel din ultimii 7 ani. Analistii sustin ca scumpirea petrolului e alimentata de temerile privind reducerea aprovizionarii din Rusia.

- Pentru prima data dupa 2014 cotatia pentru titeiul Brent a depasit pragul de 100 de dolari pe baril, dupa ce Rusia a atacat Ucraina. Coșmarul a devenit realitate: un razboi in Europa ar putea perturba aprovizionarea globala cu energie. Barilul de titei Brent a urcat pana la 102,48 dolari, cel mai ridicat…

- Petrolul a trecut, joi, de pragul de 100 de dolari pe baril pentru prima data din 2014 incoace, dupa ce Rusia a atacat Ucraina, in contextul temerilor legate de faptul ca un razboi in Europa ar putea perturba aprovizionarea cu energie la nivel mondial, potrivit Reuters. Astfel, țițeiul Brent a atins…

- Prețul barilului de petrol marca Brent a depașit 96 de dolari, atingand astfel cel mai ridicat nivel din ultimii opt ani. Totodata, tițeiul marca WTI a atins cotația de aproape 95 de dolari, ceea ce inseamna o crestere de 1,8 procente.

- Prețul petrolului la bursele internaționale a atins cel mai ridicat nivel din 2014. Barilul de țiței Brent a depașit 95 de dolari, cu 5% mai mult. Totodata, petrolul WTI, vandut la bursa din New York, s-a tranzactionat cu 94,50 de dolari barilul.