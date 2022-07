Stiri pe aceeasi tema

- Bunuri inghețate, calatorii restricționate și vile și iahturi confiscate. Oligarhii ruși resimt din plin efectul sancțiunilor occidentale. Iar acest lucru provoaca neliniște in familiile rusești instarite, remarca sociologul austriac Elisabeth Schimpfossl, citata de Der Spiegel și preluata de ziarul…

- Vineri, Kremlinul a reacționat, dupa anunțul Comisiei Europene care a recomandat acceptarea candidaturii Ucrainei și a Republicii Moldova de a adera la Uniunea Europeana . „Necesita atenția noastra sporita”, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. In timpul unei conferințe de…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov se va intalni marți la Belgrad cu inalti reprezentanti ai guvernului si presedintiei Serbiei, precum si cu liderul secesionist sarbo-bosniac Milorad Dodik, scrie G4Media. Vizita este vazuta de analiștii politici drept o incercare a Moscovei de a tensiona situația…

- Un nou conflict mondial ar putea incepe de la un moment la altul intre Rusia și NATO. Detalii in acest sens vin din partea lui Mircea Geoana. Adjunctul secretarului general al NATO, Mircea Geoana, afirma ca Alianta Nord-Atlantica nu observa, in acest moment, o intentie a Federatiei Ruse de a intra in…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a negat speculațiile potrivit carora președintele Vladimir Putin ar fi bolnav, dupa ce au aparut in presa tot felul de speculații cum ca acesta ar mai avea doar cațiva ani de trait. Intr-un interviu acordat televiziunii franceze, Lavrov a declarat ca liderul…

- Razboiul din Ucraina dureaza de doua luni. Rusia s-a retras de la Kiev, dar acum (judecand dupa declarațiile oficiale) intenționeaza sa inceapa o batalie pentru Donbass – și intenționeaza sa obțina „un control complet” asupra regiunii și a sudului Ucrainei. Nici politicienii ruși nu coboara nivelul…

- Rusia a predat Ucrainei un proiect de pace, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentiile ruse de presa. „In prezent, proiectul nostru de document care include formulari absolut clar elaborate a fost inmanat partii ucrainene. Mingea este in curtea lor, asteptam…

- Ce vor face Statele Unite și aliații sai in urmatoarele cateva saptamani va influența decisiv soarta razboiului declanșat de Rusia in Ucraina, dar și efectele pe termen lung la nivel global pe care le va avea acest conflict, scrie profesorul Eliot A. Cohen intr-un articol de opinie in The Atlantic.Eliot…