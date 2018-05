Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin și Angela Merkel au aparat vineri proiectul gazoductului submarin Nord Stream 2, amenințat de sancțiuni americane, un motiv suplimentar de apropiere intre cele doua țari, pe langa dorința menținerii in vigoare a acordului nuclear iranian, scrie AFP.

- Comentariile ministrului rus de Externe vin dupa ce Angela Merkel a spus ca o parte din gazele rusești ar trebui sa treaca prin Ucraina. O decizie a Rusiei de a continua cu tranzitul gazului către Uniunea Europeană prin Ucraina după construirea gazoductului Nord Stream 2 ar putea fi luată,…

- Niciodata de la caderea Cortinei de Fier nu a mai fost atat de multa tensiune intre Estul si Vestul Europei. Iar gazoductul Nord Stream 2 nu face decat sa arate cine isi doreste, cu adevarat, sa existe o Uniune cu doua viteze. Oare este legitim ca interesele economice ale unei natiuni sa prevaleze in…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a avertizat marti ca proiectul controversatului gazoduct ruso-german Nord Stream 2 nu este posibil fara implicarea Ucrainei in tranzitul de gaz din Rusia spre Europa, insa fara a preciza rolul acestei tari in respectivul tranzit, informeaza AFP, preluata de Agerpres.…

- „Gazprom” nu intenționeaza sa achite Ucrianei cele 4,6 miliarde de dolari, conform deciziei Arbitrajului de la Stockholm. „Nu vrea și considera decizia injusta”, a declarat presedintele Ucrainei, Petro Poroșenko, intr-un intreviu cu publicatia Handelsblatt. ”Cu toate acestea, și la nivelul companiilor…

- Serviciile secrete Ruse incearca din nou sa puna in practica proiectul Basarabia pe teritoriul Ucrainei, in special in regiunea Odesa, dar și in Republica Moldova, a declarat seful Serviciului de Securitate de la Kiev (SBU), Vasili Hritak, mentionand ca acest proiect separatist al Rusiei a fost dejucat…