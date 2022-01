Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul ucrainean a solicitat luni unui tribunal din Kiev sa autorizeze arestarea fostului presedinte ucrainean Petro Porosenko sau sa impuna o cautiune de aproximativ 30 milioane de euro pentru lasarea acestuia in libertate. Miliardarul Petro Porosenco este suspectat de "inalta tradare", relateaza…

