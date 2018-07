Presedintele ucrainean Petro Porosenko a declarat sambata ca influenta Bisericii Ortodoxe subordonata Patriarhiei Moscovei, care numara milioane de credinciosi in Ucraina, constituie o "amenintare directa la securitatea nationala" a tarii sale, informeaza AFP.



"Consider ca este absolut necesar sa taiem toate tentaculele cu care tara agresoare opereaza in corpul statului nostru", a spus Porosenko, referindu-se la Rusia.



Potrivit presedintelui ucrainean, Biserica Ortodoxa ce tine de Patriarhia Moscovei "este separata de stat doar pe hartie" si "sustine in totalitate si neconditionat…