Petro-Energia Câmpina și-a desemnat laureații anului 2022 Așa cum a obișnuit, in ultimii ani, CS Petro-Energia Campina a incercat, pe langa secția de atletism, pregatirea și lansarea spre alte discipline sportive și a altor copii talentați. Chiar daca aceasta unitate sportiva reprezentativa pentru al doilea municipiu al județului Prahova in continuare nu este susținuta deloc de autoritațile publice campinene, cu finanțare sau, macar, accesul la baze sportive, totuși colectivul acestui club sportiv ”iși face datoria” și lanseaza noi sportivi, care reprezinta cu cinste comunitatea campineana, județul Prahova și chiar Romania la importante competiții naționale… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

