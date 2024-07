Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Pițigoiu a fost intrebata pe rețelele sociale cum arata viața ei in prezent. Pentru a raspunde, fosta concurenta a sezonului 6 Mireasa a publicat o fotografie in care apare alaturi de Valentin și de fiul lor.

- Antonia a fost eliminata din casa Mireasa pe data de 5 iulie 2024. La scurt timp dupa ce a parasit competiția, fosta concurenta a facut o postare pe contul de Instagram. Ce a publicat tanara. Fanii au fost impresionați de gestul ei.

- Bogdana și Liviu au format unul dintre cele mai iubite cupluri din competiția Mireasa sezonul 8. Cei doi foști concurenți au decis insa, recent, sa mearga pe drumuri separate. Ce a spus Bogdana despre desparțirea de iubitul ei.

- Claudia Iosif, Babs, așa cum o alinta partenerul ei, a facut primele declaratii dupa ce s-a despartit de Dorian Popa. Cei doi au format un cuplu timp de 11 ani și nimeni nu se aștepta sa puna punct relatiei.Dupa cateva luni de la separare, Babs, face declaratii neașteptate, ținand sa precizeze ca intre…

- Bucurie uriașa pentru o fosta concurenta de la Mireasa pentru fiul meu! Nicoleta, participanta in sezonul 5 al show-ului de la Antena 1, și Catalin, participant și el in sezonul 4, au spus DA și in fața lui Dumnezeu, la patru ani de la cununia civila. Primele declarații ale Nicoletei despre nunta! Au…

- Mama Antoniei a pașit in casa Mireasa pentru a discuta cu fiica ei și cu partenerul de viața al acesteia. Cum a reacționat concurenta cand a vazut-o pe cea care i-a dat viața și ce scrisoare emoționanta a citit.

- Bogdana și Liviu formeaza unul dintre cele mai solide cupluri de la Mireasa. Cei doi tineri continua sa aiba o relație pasionala, iar ultimele imagini i-au facut pe fani sa se intrebe daca urmeaza sa devina parinți.

- O fosta concurenta de la Mireasa pentru fiul meu a postat o imagine emoționata pe rețelele de socializare cu burtica de gravida. Ea are toate motivele sa radieze de bucurie, dar mai ales pentru ca se pregatește sa devina mama pentru a doua oara.