Petrică Mîțu Stoian a fost arestat. Ce s-a întâmplat cu îndrăgitul artist Petrica Mițu Stoian a fost arestat, iar motivul pentru care artistul a ajuns in aceasta a fost faptul ca in timp ce se afla in armata, a intarziat din permisie și nu a putut sa anunțe acest lucru. In urma cu ceva timp,interpretul de muzica populara a povestit totul despre acest episod care i-a marcat viața, in cadrul emisiunii „Acces Direct”. Tragedie in folclorul romanesc. Un cantaret de muzica populara a incercat sa se sinucida in camera de hotel „Mi-a dat permisie 10 zile si eu am plecat la tara si era un singur autobuz care pleca dimineata. Am pierdut autobuzul. Am intarziat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai vechi soliste ale ansamblului folcloric "Doina Gorjului", Ileana Bacitea, a decedat marți, 4 decembrie. Ea a cantat inca de la varsta de 15 ani, iar la 20 de ani a participat la un co...

- Anul 2017 a fost marcat de o pierdere uriașa in muzica populara romaneasca! Indragita Ileana Ciuculete s-a stins din viața in urma unei lungi lupte cu o boala nemiloasa. Ceea ce nu se știa pana acum este faptul ca artista de muzica populara și-a prevestit, cumva, moartea.

- Mirel Radoi a trecut peste conflictul pe care l-a avut cu Gabriel Tamaș, pe vremea când actualul selecționer al echipei naționale era antrenor la FCSB, iar fundașul în vârsta de 36 de ani era jucatorul lui, informeaza Mediafax. Atunci, Radoi nu l-a mai vrut în echipa…

- Astazi, Mirela Vaida este una dintre cele mai cunoscute si indragite prezente de pe micile ecrane! Prezentatoarea emisiunii "Acces Direct" are si o frumoasa cariera in muzica! Insa, in anul 2005, viata ei era complet diferita. Doua vedete au crezut in Mirela Vaida si au ajutat-o sa se lanseze. Pe buna…

- Catalin Moroșanu a povestit in cadrul emisiunii Acces Direct, despre un episod mai neplacut din viața lui. Sportivul a evitat sa vorbeasca pana acum despre asta și a explicat și motivul. Intamplarea a avut loc in urma cu mulți ani. „Erau niste copii de 7-8 ani, se bagau in iazul respectiv si eu citeam…

- Tanarul care s-a urcat la volan fara a avea permis de conducere si a fost implicat in accidentul cu doi morti si doi raniti grav de la mijlocul saptamanii trecute de la Campulung Moldovenesc a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Judecatoria Campulung Moldovenesc a admis, vinerea trecuta, ...

- Tragedie fara margini pe un drum din Bihor! Doi barbați au fost gasiți morți pe marginea carosabilului, iar oamenii s-au ingrozit. Polițiștii ajunși la fața locului și-au dat seama imediat ce s-a intamplat, iar totul fusese surprins și de camere de luat vederi din zona.

- O tanara cantareata de muzica populara a murit la varsta de doar 18 ani. Adolescenta suferea de cancer și, in ciuda eforturilor parinților de a-i salva viața, ea a pierdut lupta cu temuta boala. Mama și tatal acesteia au anunțat pe Facebook ca tanara s-a stins din viața la Viena, unde aceasta urma un…