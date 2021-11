Stiri pe aceeasi tema

- Traim in Romania unde totul este posibil! Au trecut 72 de ore de la funerariile regretatului solist Petrica Mițu Stoian, dar astazi ies la iveala informații parca scoase din filmele de comedie. Conform acestora Petrica Mițu Stoian este citat intr-un proces, in care este acuzat de furt intelectual, aflat…

- Imagini in exclusivitate cu Petrica Mațu Stoian și casa pe care a amenajat-o cu drag au fost prezentate la Acces Direct, in aceasta seara. Regretatul interpret a prezentat fiecare colț al casei cu zambetul pe buze, cu puțin timp inainte sa maora. Iata cum arata caminul in care se țineau petreceri de…

- Trupul neinsuflețit al lui Petrica Mațu Stoian a ajuns la Ansamblul Maria Tanase, in Craiova, acolo unde cei dragi vor putea sa-și ia ramas bun de la regretatul artist. Totodata, oamenii care l-au cunoscut pe Mațu Stoian și cei care l-au indragit l-au primit in aplauze pe interpretul de muzica folclorica…

- Adrian Enache se numara printre artiștii care sunt indurerați dupa moartea lui Petrica Mațu Stoian. La randul sau, celebrul artist și-a strigat durerea pe Facebook, așa ca a scris un mesaj, in semn de omagiu, pentru regretatul interpret care a trecut in neființa sambata, 6 noiembrie. Mai mult decat…

- Vestea ca Petrica Mațu Stoian s-a stins din viața a picat ca un trasnet pentru toata lumea. Colegii de breasla ai lui Petrica Mațu Stoian sunt ingenuncheați de durere, iar Carmen Șerban se numara printre cei care au scris un mesaj, in semn de omagiu, pentru regretatul artist pe rețelele de socializare.

- O țara intreaga este in doliu, asta dupa ce Petrica Mațu Stoian, unul dintre cei mai indragiți artiști din lumea folclorului, s-a stins din viața. Mai mult decat atat, chiar inainte de a trece in neființa, artistul a dezvaluit care este cea mai mare dorința a sa, explicand ce iși dorea sa faca inainte…

- Procuratura Anticorupție vine cu informații noi, in contextul investigațiilor cu privire la acțiunile intreprinse de catre unele persoane in perioada anilor 2011-2015, in vederea preluarii controlului asupra „Moldova Agroindbank”. Procurorii au constatat in baza probelor acumulate, ca dupa ce a fost…

