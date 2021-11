Petrică Mâțu Stoian a murit! Artistul a ajuns la ATI de la o terapie post-Covid. Își comandase deja crucea Petrica Mațu Stoian a murit la Spitalul Județean din Reșița! Artistul a ajuns cu ambulanța de la o clinica particulara, unde parcurgea o terapie hiperborala post-Covid, direct la ATI, unde a fost intubat. Artistu (61 ani), unul dintre cei mai cunoscuți soliști de muzica populara din ultimii 10 ani, a murit cateva ore mai tarziu. Anul trecut, presimțind parca moartea și-a comandat un cavou și crucea pe care a personalizat-o, caci, ”in caz de ceva, vrea sa fie totul pregatit”. ”Sunt ravasit, nu-mi vine sa cred. Am pierdut unul dintre cei mai buni prieteni. Joi, in jurul orei 20:30, ne intorceam… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

