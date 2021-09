Stiri pe aceeasi tema

- Imagini extrem de dureroase au fost surprinse de paparazzii Spynews.ro. Sicriul cu trupul fara viața al lui Petrica Cercel a ajuns la cimitirul Ghencea, acolo unde manelistul iși va dormi somnul de veci. Familia și prietenii urla de durere langa trupul fara viața al cantarețului, care a plecat mult…

- Sicriul cu trupul fara viața al lui Petrica Cercel a fost scos astazi din spital, iar chiar in aceste momente este transportat la capela cimitirului unde maine manelistul urmeaza sa fie inmormantat.

- Doliu in lumea maneliștilor de pretutindeni! Un nume greu al industriei, tatal celebrului Ionuț Cercel, Petrica Cercel, s-a stins din viața cu cateva minute in urma. Manelistul era diagnosticat cu noul coronavirus, fiind intubat la un spital din Capitala, deși inițial a refuzat ingrijirile medicilor.

- Ramas bun, Ion Caramitru! Marele actor a fost astazi inmormantat la cimitirul Bellu din Capitala, pe Aleea Actorilor, iar slujba de inhumare a luat sfarșit in urma cu doar cateva minute. Peste 100 de persoane au venit sa-l conduca pe ultimul drum.

- Astazi este o zi grea pentru familia lui Ion Caramitru și toți cei care l-au iubit. Actorul va fi inmormantat in aceasta dupa amiaza la cimitirul Bellu din Capitala, unde iși va dormi somnul de veci pe Aleea Artiștilor. Ce obiect i-au pus rudele in sicriu inainte de a fi inchis pentru totdeauna.

- Actorul Ion Caramitru va fi inmormantat vineri, pe Aleea Actorilor a Cimitirului Bellu. In drumul de la Biserica Visarion spre Cimitirul Bellu, cortegiul cu trupul neinsufletit se va opri, in jurul orei 12,00, in fata Teatrului National "I. L. Caragiale", caruia marele actor i-a dedicat ultimii sai…

- Ivan Patzaichin a murit ieri la spitalul Elias din Capitala, iar astazi trupul neinsuflețit al fostului sportiv va ajunge la Muzeul Clubului Sportiv Dinamo, acolo unde toți cei care l-au iubit iși pot lua ramas bun de la el. Maine va fi inmormantat la cimitirul Bellu din Capitala.

- Florin Condurațeanu va fi condus astazi pe ultimul drum. Nea Țuțu iși va dormi somnul de veci la Cimitirul Bellu, pe Aleea Scriitorilor. Rand pe rand, mari personalitați vin sa-și ia ramas bun de la unul dintre cei mai buni jurnaliști din Romania și sa-l conduca pe ultimul drum. Spynews.ro va prezinta…