- Un cantareț cunoscut de la noi se afla in stare grava la spital. Fiul acestuia a venit cu primele reacții. Ce se intampla cu tatal sau? Colegii de breasla și prietenii apropiați au transmis primele ganduri bune familiei. Cantareț din Romania, in stare grava la spital Un cantareț celebru de la noi se…

- Este vorba de 14 angajați din cei 172 de la Opera Romana din Craiova. Aceștia au fost testați și confirmați in ultimele trei zile cu COVID-19.Totul a inceput dupa ce un angajat s-a simțit rau și a fost dus de urgența la spital. In prezent, acesta este la Terapie Intensiva, in stare foarte grava.Cei…

- Fenomen grav in spitale. Medicii atrag atenția ca din ce in ce mai mulți pacienți COVID refuza sa asculte sfatul specialiștilor. Așa a facut și tanarul de 34 de ani din Timișoara care a fost internat la terapie intensiva in stare grava, dupa ce s-a infectat cu SARS-CoV-2. Medicii l-au salvat, iar ieri…

- Mai multi oameni au ajuns in stare grava la spital, desi oficial erau vaccinati, in Timișoara. Potrivit Antena3, acest lucru i-a facut de medici sa se intrebe daca certificatele prezentate erau adevarate. Au aflat ca oamenii dadeau bani pentru certificate de vaccinare și nu erau vaccinați.…

- Tratamentul la domiciliu, fara supraveghere medicala, poate avea efecte dezastruoase asupra bolnavilor de Covid. Așa s-a intamplat in cazul unei femei de 55 de ani din Iași, care a ajuns foarte tarziu la spital, cu plamanii grav afectați.

- Narcis Bobina este tanarul, in varsta de 36 de ani, din Țicleni care a ajuns sambata seara la spital cu multiple leziuni, dupa ce a fost batut in secția de poliție de catre 3 jandarmi și 3 polițiști. Medicii au descoperit numeroase leziuni, insa și urme de bocanci, atat pe fața cat și pe restul corpului.…

- Medicii din Baia Mare au incercat sa o resusciteze timp de cateva zeci de minute. Din pacate, toate eforturile au fost in zadar. Denisa, a incetat din viața pe patul de spital. Sotul ei, Raul, ranit grav in același accident, a fost transferat la un spital din Cluj, acolo unde a fost supus unei interventii…

- Barbatul a luat pastilele fara recomandare medicala, asa credea ca se protejeaza de infectarea cu COVID-19. Medicii spun ca pacientul risca sa nu-si recupereze niciodata functia renala si sa ramana dependent de dializa.