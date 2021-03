Stiri pe aceeasi tema

- La mai bine de trei ani de la divorț, Dani Prințul Banatului și fosta lui soție sunt din nou impreuna. Nu este prima lor impacare, dar de data asta, cei doi par sa fie de nedesparțit. Artistul, Adelina și fiul lor au fost prezenți in platoul Showbiz Report, la Antena Stars, fiind prima data cand acesta…

- Gabriela Cristea a abordat un subiect sensibil chiar in fața fanilor. Soția lui Tavi Clonda le-a vorbit telespectatorilor Antena Stars despre doua persoane importante din viața ei: „parinții ei adoptivi”. Astfel, frumoasa vedeta le-a dezvaluit cine sunt cei care au avut grija de ea, atunci cand familia…

- Polițiștii din Sebeș au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-a agresat soția. Barbatul s-a ales cu dosar penal pentru violența in familie.La data de 31 ianuarie 2021, polițiștii din Sebeș au fost sesizați, de catre o femeie de 30 de ani, din municipiu, cu privire la faptul…

- Greseala MORTALA. O familie intreaga a MURIT. Ce sa NU faci niciodata atunci cand gatesti cartofi Metoda de pastrare a cartofilor care poate fi fatala. Ai grija cum depozitezi cartofii, caci pot elimina substanțe foarte periculoase pentru organismul uman. Maria Chelysheva a trecut prin clipe de groaza…

- Elena Udrea a anuntat azi, intr-o postare de pe Facebook, ca a fost testata pozitiv pentru Covid-19. Ea a adaugat ca pana acum manifestarea bolii este suportabila și ca intreaga familie pare sa fie bolnava, scrie news.ro . „Da, dupa un an de cand a aparut coronavirusul l-am contactat si eu. Este adevarat,…

- In urma cu un an viața Laviniei Pirva, soția lui Ștefan Banica Jr., s-a schimbat complet. Cantareața a devenit mama pentru prima oara, iar invitata astazi in platoul emisiunii Star Matinal de la Antena Stars vedeta a vorbit despre cum e rolul de mamica, dar și daca se gandește pe viitor la inca un membru…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Olt, Alexandra Dicu, a declarat ca politistii din Bals au mers la locul apelului. La adresa mentionata in apel, situata in localitatea Baldovinesti, au fost gasite patru cadavre care nu aveau urme vizibile de violenta. Este vorba despre trei…