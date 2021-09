Stiri pe aceeasi tema

- Durere de nedescris astazi pentru familia, prietenii și toți cei care l-au cunoscut pe Petrica Cercel. Sute de persoane au dorit sa il conduca pe celebrul manelist pe ultimul drum, insa doar familia a avut acces in cimitir. Regretatul manelist este inmormantat chiar in aceste momente, in cimitirul Ghencea.

- Sunt momente extrem de grele pentru familia regretatului Petrica Cercel. Astazi manelistul va fi inmormantat, iar el urmeaza sa-și doarma somnul de veci la cimitirul Ghencea din Capitala. Pe ultimul drum va fi condus de rude și prieteni, dar și colegi de breasla.

- Vestea trista ca Petrica Cercel nu mai e in viața a șocat lumea maneliștilor. Celebrul cantareț a murit dupa ce fusese infectat cu Covid-19. Acesta fusese intubat la un spital din Capitala, dar a pierdut lupta cu virusul. Acum, familia și prietenii il plang pe unul dintre cei mai cunoscuți maneliști.…

- Familia lui Petrica Cercel a facut publica prima dorința legata de inmormantarea indragitului artist. Se pare ca toți participanții la priveghi și inmormantare vor purta o ținuta anume.

- Petrica Cercel s-a stins din viața pe 16 septembrie 2021, dupa o perioada lunga in care a fost internat l-a spital. Artistul a murit in urma complicațiilor provocate de boala Covid-19. Deși ultimele lui clipe de viața au fost dureroase, fanii lui și-l vor aminti intotdeauna pe barbatul cu zambetul pe…

- Ion Caramitru este inmormantat astazi, 10 septembrie, cu onoruri militare. Ce i-a pus familia in sicriu lui Ion Caramitru Marele actor iși va dormi somnul de veci pe aleea Artiștilor din Cimitrul Bellu. Familia și colegii de breasla s-au adunat la Biserica Visarion din Capitala. In plus, marele actor…

- O familie din Afganistan a luat decizia sfașietoare de a-și vinde fiica pentru a nu muri de foame. Țara a fost cuprinsa de haos luna trecuta, cand talibanii au preluat controlul, iar mii de oameni au fost obligați sa fuga și sa-și abandoneze casele, in speranța ca vor gasi un loc mai sigur.

- Multiplul campion olimpic si mondial la canoe Ivan Patzaichin a fost inmormantat cu onoruri militare, marti, la Cimitirul Bellu din București. La funeralii au participat circa 300 sute de persoane, potrivit Agerpres. Printre aceștia s-au numarat oficialitati, conducatori din lumea sportului, antrenori…