Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul echipei CFR Cluj, Ciprian Deac, a declarat, marti seara, intr-o conferinta de presa, ca se asteapta la un meci dificil cu Floriana FC, in primul tur preliminar al Ligii Campionilor, avand in vedere ca intalnirea se va juca pe un teren sintetic si ca nu are prea multe informatii despre campioana…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, marti, ca nu exista o favorita la meciul cu Floriana, sansele fiind 50-50, si ca nu inielege de ce partida se va juca pe teren sintetic.“Va fi un meci foarte dificil. Sansele sunt 50-50. Jucam pe teren sintetic, nu inteleg de ce. Alaturi…

- Arbitrul Laurent Kopriwa din Luxemburg va va arbitra meciul Floriana - CFR Cluj, din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, anunța news.ro.El va fi ajutat de asistentii Gilles Francois Becker, Joaquim Da Silva si Claude Ries, iar arbitri aditionali vor fi Jeremy Muller si Alain Durieux.…

