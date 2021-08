Fostul antrenor al CFR Cluj, Dan Petrescu, a spus ca se va intoarce la un moment dat va reveni in Gruia. ”Acum vreo patru ani terminasem contractul in Dubai. Patronul de la CFR Cluj care era nou m-a rugat daca pot sa il ajut sa merg acolo. El era patron nou, prima oara in fotbal, și avea ambiții mari.…