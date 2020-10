Stiri pe aceeasi tema

- Reactia conducerii Blue Air survine la o zi dupa ce Senatul a adoptat amendamente care elimina din textul OUG 167/2020 prevederile referitoare la garantarea de catre Guvern a unor credite in valoare de 300 de milioane de lei pentru compania Blue Air, cu scopul acoperirii pierderilor din pandemie inregistrate…

- Prim-ministrul Ludovic Orban i-a cerut, joi, ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, o crestere a efectivelor de politisti care opereaza in civil, dar si sa ii ofere un "raspuns potrivit" pe aceasta tema Avocatului Poporului, potrivit Agerpres.De asemenea, premierul a cerut institutiilor de control,…

- Un grup de pensionari a protestat in aceasta dimineața, in Piata 25 Octombrie, fata de nivelul cresterii pensiilor decis de Guvern. Cei peste 70 de pensionari din cadrul celor trei asociații de pensionari din Satu Mare, Liga Pensionarilor ”Unirea” Satu Mare, Liga Pensionarilor ”Armonia” Satu Mare și…

- "Asa cum am promis, la 1 iulie, piata de gaze naturale s-a liberalizat. In plus fata de aceasta liberalizare am schimbat obligatia de vanzare centralizata pe piata cu gaze cu un gas program release. Practic, prin acest program, am legat pretul gazelor din Romania de pretul bursei regionale de la Viena,…

- Agenția Judeteana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba acorda angajatorilor subvenții lunare in cuantum de cel mult 2.500 de lei pentru incadrarea in munca a persoanelor care au implinit varsta de 50 de ani sau a persoanelor cu varsta cuprinsa intre 16 și 29 de ani. Prin aceasta masura AJOFM Alba susține…

- "E clar, avem revenire economica: numai ca e in dublu V, de la Werner Iohannis! Euro a doborat azi un nou record istoric, un gest simbolic pentru guvernarea liberala in care se intampla numai lucruri fantastice. Sunt convins ca romanii care platesc facturi sau rate lunare la credite apreciaza…

- Conform sindicatului, printr-o adresa a Direcției Generale Management Resurse Umane din MAI se solicita Poliției Romane și Poliției de Frontiera Romane, dar și celorlalte structuri operative sa comunice numarul de posturi vacante in vederea radierii, relateaza Mediafax. Documentul a fost redactat…

- Google si Facebook au fost tinta celor mai aspre critici legate de folosirea abuziva a puterii detinuta pe piata, din partea democratilor si republicanilor, in timpul unei audieri in Congres a celor mai proeminenti directorilor generali ai Americii, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sundar Pichai si Tim…