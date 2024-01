Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate acestea, exista masuri eficiente și recomandari de igiena, promovate de Ministerul Sanatații , care pot contribui la prevenirea și controlul raspandirii infecțiilor respiratorii in timpul cursurilor. Aceste reguli de igiena nu numai ca protejeaza sanatatea copiilor și a profesorilor, dar contribuie…

- Virozele respiratorii sunt frecvente in sezonul rece și pot afecta colectivitațile in care copiii și cadrele didactice desfașoara cursurile școlare/preșcolare. Prevenirea și controlul infecțiilor respiratorii sunt posibile daca se respecta o serie de masuri de igiena personala sau a spațiilor unde se…

- Lacasele de cult au fost incluse in completarea Legii privind unele masuri pentru reducerea riscului seismic al cladirilor, promulgata vineri de presedintele Klaus Iohannis.Actul normativ completat mentioneaza aglomerari de persoane, anume prezenta simultana a cel putin 50 de persoane intr o incapere,…

- Noua conducere a Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), in frunte cu Alexandru Petrescu, a fost votata marți seara de Parlament, cu voturile PNL și PSD pentru un mandat de 5 ani. Numirile au fost criticate de USR și AUR, care au reclamat cele „16 salarii nesimțite” care se dau in „cea mai banoasa…

- Constructorul sibian RETTER Projectmanagement a demonstrat ingeniozitate și reziliența in fața condițiilor meteorologice dificile, asigurandu-se ca lucrarile desfașurate pe șantierul Autostrazii Moldovei A7 nu sufera, in ciuda temperaturilor scazute. Intr-o seara de iarna, pe 8 decembrie, cu temperaturi…

- Birourile reunite ale celor doua Camere au decis, luni, ca depunerea candidaturilor la Secretariatele generale ale celor doua Camere se va face pana vineri, 15 decembrie, ora 14.00, iar audierea si avizarea candidatilor vor avea loc pana luni, 18 decembrie, ora 13.00, urmand ca plenul comun pentru alegerea…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara va avea incepand de saptamana viitoare un nou președinte in locul controversatului Nicu Marcu . Actualul președinte al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, Alexandru Petrescu, este propunerea actualei coaliții de guvernare pentru funcția de președinte al…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de vineri un proiect de ordonanta de urgenta care vizeaza reducerea cheltuielilor pe anul 2023, in vederea incadrarii in tinta de deficit bugetar.Vor fi limitate cheltuielile cu bunuri si serviciiAstfel, vor fi limitate cheltuielile cu bunuri si servicii, iar autoritatile…