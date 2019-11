Petrecerile pentru copii, o industrie cladita din fericire si distractie Aduc zambete pe chipul copiilor, sunt personaje indragite si fac din petrecerile pentru copii un adevarat show. Sunt animatorii pentru copii deghizati in personaje indragite. Au inceput sa fie tot mai cautati pentru ca serviciile moderne de entertainment impun alte trenduri.



Pentru cei care inca nu sunt la curent cu noile tendinte, industria pentru copii s-a diversificat atat de mult incat include si servicii de party, insemnand nu organizarea in sine, ci prezenta unor personaje ce se pot ocupa de animarea atmosferei. Factorul principal care a favorizat acest curs al dezvoltarii nisei… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

