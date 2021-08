Petrecerile din cluburile de noapte şi a călătoriilor în străinătate au crescut numărul de infectări în Suedia Raspandirea COVID-19 in Suedia a continuat sa se accelereze, iar ratele de infectare nu mai sunt considerate reduse, a precizat vineri autoritatea sanitara din aceasta tara, dand vina pe cresterea numarului de calatorii in afara granitelor tarii si pe petrecerile aglomerate din cluburile de noapte din Stockholm, informeaza Reuters. Saptamana trecuta s-au inregistrat 3.451 de noi cazuri de COVID-19 in Suedia, in crestere cu 30% fata de saptamana precedenta, au precizat autoritatile, adaugand ca la 59 de cazuri la 100.000 de locuitori, transmiterea infectiei nu mai este considerata ca… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

