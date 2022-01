Stiri pe aceeasi tema

- Confruntat cu mai multe scandaluri, Boris Johnson pare într-o poziție precara în fruntea guvernului britanic. AFP analizeaza care sunt posibilele scenarii la finalul acestei saptamâni grele pentru liderul conservator, aflat la putere din iulie 2019.O demisieBoris Johnson a…

- Premierul britanic Boris Johnson si-a cerut scuze reginei Elisabeta a Marii Britanii pentru organizarea a doua petreceri, la resedinta sa din 10 Downing Street, chiar in noaptea dinaintea funeraliilor printului Philip, sotul reginei, informeaza BBC. Petrecerile, semnalate in premiera in presa britanica…

- Cancelaria premierului britanic Boris Johnson a remis scuze oficiale reginei Elisabeta a II-a dupa ce presa a dezvaluit ca personalul sau a petrecut pâna noaptea târziu în reședința de pe Downing Street chiar înainte de înmormântarea prințului Philip, într-o…

- Criza coronavirusului continua sa genereze tensiuni sociale și politice la nivel mondial. La Sofia, un protest național impotriva certificatului verde si a masurilor antiepidemice a degenerat in ciocniri cu forțele de ordine, noteaza publicația bulgara Darik. Publicația detaliaza ca tensiunile au crescut…

- Acuzat ca a participat la o petrecere in gradinile din Downing Street in pline masuri de restricție pentru populație, premierul britanic Boris Johnson trebuie sa dea explicații miercuri, 12 ianuarie, in timpul unei sesiuni de intrebari și raspunsuri in fața Parlamentului. Pentru șeful guvernului, scandalul…

- Este scandal in filiala USR Prahova dupa ce, la finalul anului trecut, Biroul Județean a formulat o sesizare penala. Sunt vizate alegerile interne pentru funcția de președinte dar și faptul ca plangerea a fost formulata de altcineva decat președintele organizației. „Au fost identificate niște documente…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a anulat traditionala petrecere a Craciunului la Sandringham, din cauza cresterii numarului de cazuri de Covid-19 provocate de varianta Omicron, a anuntat Palatul Buckingham, potrivit News.ro . In urma cu cateva zile au aparut informatii ca monarhul a decis…

- Regina Elisabeta a II-a Marii Britanii va sarbatori Craciunul la Windsor în locul alegerii sale obișnuite pentru aceasta perioada a anului, domeniul regal Sandringham, a declarat luni o sursa din palat, deoarece varianta Omicron continua sa se raspândeasca rapid, relateaza Reuters.„Decizia…