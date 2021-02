Stiri pe aceeasi tema

- Cinci membri ai unei grupari criminale implicata in traficul de droguri, cu tranzitarea Romaniei și Republicii Moldova, au fost reținuți de oamenii legii. Pe parcursul ultimelor patru luni, oamenii legii au intreprins un numar important de masuri speciale de investigații. In urma perchezițiilor efectuate…

- © Sputnik / Anatolii KiriakUn copil de trei ani a cazut in gol de la etajul treiCHIȘINAU 6 feb - Sputnik. In dupa-amiaza de sambata, oamenii legii au fost alertați ca un bebeluș a fost gasit in scara unui bloc din centrul Capitalei. Polițiștii, dar și medicii s-au indreptat la fața locului pentru…

- Patru tineri au fost retinuti de oamenii legii, dupa ce asupra lor au fost gasite droguri in valoare de 10.000 de lei. Indivizii s-au adeverit a fi doi minori de 14 si respectiv 17 ani, dar si doi tineri de 21 de ani, locuitori ai Capitalei.

- Un locuitor al Capitalei, in varsta de 28 de ani, a fost retinut de oamenii legii pentru comiterea a doua furturi.Primul caz a avut loc in data de 2 ianuarie, in timp ce individul se afla intr-un magazin de pe strada N. Zelinski.

- Doi tineri de 18 ani, originari din raioanele Criuleni si Straseni, au ajuns pe mana politiei. Indivizii sunt cercetati penal pentru furtul a mai multe telefoane mobile dintr-un magazin din centru Capitalei.Potrivit oamenilor legii, tinerii nu sunt la prima abatere de la lege.

- Doua fetite de 6 si respectiv 7 ani s-au pierdut pe strazile Capitalei, dupa ce s-au dus la magazin pentru a cumpara niste dulciuri.Oamenii legii au fost sesizati in dupa amiaza zilei de 18 ianuarie, de catre o femeie care a povestit despre disparitia copilelor.

- Oamenii legii au venit cu noi detalii despre angajatul IGSU al MAI care a fost gasit fara suflare in seara zilei de sambata, 19 noiembrie, in apropiere de Palatul Național. Potritiv certificatului medical al decesului, cauza directa a decesului barbatului, in varsta de 47 de ani, a survenit in urma…

- Zeci de tineri au fost amendati de politist, sambata spre duminica, dupa ce au organizat petreceri private in plina pandemie de coronavirus, cu invitati care veneau chiar din zone unde a fost instituita carantina. Petrecerile erau organizate la pensiuni, cabane sau in apartamente, fara a tine cont de…