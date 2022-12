Stiri pe aceeasi tema

- Și-a pus viața amoroasa ”pe pauza”, avand in vedere faptul ca nu a mai fost vazuta alaturi de un barbat de destul de mult timp, dar exceleaza pe celelalte planuri. Iulianei Luciu ii merge cat se poate de bine, insa a luat o decizie care pentru mulți ar parea ciudata, de Craciun și Revelion. Așadar,…

- Vremea rece a permis autoritaților locale din Municipiul Campia Turzii sa deschida patinoarul din cadrul Complexului Sportiv „AlfaGen Park” localizat in Parcul Municipal Berc. Din pacate nu se inchiriaza patine, dar vestea buna este ca s-au pastrat aceleași tarife ca anul trecut, respectiv: – 5 lei/persoana…

- Tarifele la energia electrica se schimba de la 1 ianuarie 2023. Coaliția de guvernare a decis ca de anul viitor piața energiei va fi reglementata in proporție de 80%. Ce a declarat Marcel Ciolacu, liderul PSD, despre preturile la energia electrica.

- Consiliul Local (CL) va adopta o hotarare, cel mai probabil la sfarșitul lunii noiembrie, prin care va da unda verde operatorilor de taxi sa creasca tarifele la taxi cu peste 50%, respectiv o suma de 5 lei/km. Pragul maxim actual stabilit de CL in 2009 este de 3,2 lei/km, dar unii operatori au tarife…

- Sarbatorile din acest an stau sub semnul scumpirilor, mai ales pentru cei care vor sa le petreaca departe de oras. La Ranca sau Polovragi, de exemplu, cazarea va fi mai scumpa cu 20% fata de anul trecut, iar masa festiva cu 40%. Asa se face ca turistii au devenit foarte rezervati in a face rezervari,…

- Mihai Traistariu a semnat deja contractul pentru Revelion. Artistul in varsta de 42 de ani va ca nta in noapte dintre ani in stațiunea Albena, din Bulgaria, a anunțat el pentru playtech.ro . A primit o oferta buna, așa ca imediat a semnat. „Am batut palma cu mai multe resorturi din stațiunea Albena.…

- Tarile europene au umplut rezervoarele de stocare la aproximativ 90% din capacitatea lor, dupa ce Rusia a taiat livrarile de gaze ca raspuns la sanctiunile occidentale impuse in urma invaziei sale in Ucraina. Preturile gazelor, care au crescut in lunile de dupa invazia din februarie, s-au retras. Dar…

- Odata cu criza economica și cu creșterile necontrolate de prețuri, romanii s-au reorientat spre alimente mai ieftine, dar și de o calitate mai slaba.„Iau ce pot cu cat am in buzunar, mai mult de atat nu pot sa cumperi. Nu-mi ajung banii, e groaznic, groaznic. Pentru noi e nimic”, spune o batranica din…