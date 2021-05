Petrecerile de Paște, interzise chiar și acasă. Câte persoane te pot vizita Petrecerile de Paște sunt interzise, chiar și acasa. Restricțiile de coronavirus stau in calea petrecareților chiar și de Paște, in contextul actual al pandemiei de coronavirus din țara. Inca din data de 15 octombrie 2020, organizarea petrecerilor este interzisa atat acasa, cat și in restaurante. Iata cate persoane se pot aduna la un gratar, la iarba verde sau chiar in curtea proprie! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai avem cateva zile și vom avea parte de minivacanța de 1 Mai și Sarbatorile Pascale. Deși se spera la o relaxare a masurilor, autoritațile spun ca nu se va intampla acest lucru. Singurele restricții ridicate sunt cele de deplasare pe timpul nopții, de Inviere. In rest, celelalte masuri, mai spun autoritațile,…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat ca in noaptea de Inviere nu sunt permise petrecerile nici macar acasa. Avertismentul a fost lansat dupa ce restricțiile impuse din cauza pandemiei de COVID-19 au fost relaxate in Bucuresti. Prefectul Capitalei a atras atentia ca, in cazul in care vor fi descoperite…

- Anul acesta petrecerile de 1 mai și de Paște vor fi din nou interzise. Autoritațile au anunțat ca acestea nu pot fi organizate niciunde, nici macar acasa. Vor exista sancțiuni pentru cei care sunt descoperiți.

- Petrecerile private sau din Centrul Vechi nu se vor ține de 1 mai și de Paște, spune prefectul Capitalei Alin Stoica. El a anunțat, ca deși restricțiile din București se mai relaxeaza dupa ce rata de infectare a scazut luni sub 3,5 la mia de locuitori, este bine sa evitam sa ne intalnim in grupuri […]…

- Intrebat daca exista reguli pentru numarul maxim de persoane in cazul unor petreceri acasa in noaptea de Inviere, prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat, luni seara, la Digi24 , ca, in acea noapte, este interzisa orgzanizarea petrecerilor acasa, la fel și in cluburi. Alin Stoica a anunțat sambata…

- Cancelarul Angela Merkel a facut apel joi la germani sa stea acasa de Paste si sa se intalneasca cu mai putini oameni, pentru a ajuta la limitarea celui de-al treilea val al pandemiei de coronavirus, in contextul in care capitala Berlin a anuntat ca adunarile pe timp de noapte sunt interzise incepand…

- Medicul Alexandru Rafila estimeaza ca imunitatea la coronavirus in Romania este in acest moment de cel puțin 20%. In opinia medicului, este foarte probabil sa fie necesara vaccinarea perioadica, poate nu anuala. Rafila vorbește și despre Paște, dar da și sfaturi pentru bolnavi, relateaz[ Mediafax.…

- Pana astazi, 6 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 824.995 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 754.335 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.064 cazuri noi de…