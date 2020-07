„Petrecerile COVID” – fenomen real sau legendă urbană? Multe mass-media americane și nu numai au facut ecou asupra scopului acestor petreceri de vacanța: infectarea mai multor persoane cu noul coronavirus. In statul Florida, grupari infracționale ar fi organizat petreceri la care participa intre 50 și 100 de oameni și unde sunt invitate persoane infectate. Poliția a inregistrat peste 600 de reclamații, potrivit Fox […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane s-au adunat, sambata, in Piata Rabin din Tel Aviv pentru a protesta fata de gestionarea pandemiei de Covid-19 de guvernul israelian, scrie AFP, potrivit news.ro.Politia israeliana nu a estimat numarul manifestantilor, dar postul public de televiziune Kan 11 a afirmat ca mii…

- ACTIVITAȚI PENTRU PREVENIREA RASPANDIRII SARS-COV2 Pentru prevenirea și limitarea imbolnavirilor cu Covid-19, la nivelul județului Satu Mare, in ultimele 24 de ore au fost desfasurate in zone aglomerate, centre comerciale, piețe,mijloace de transport in comun și terase, actiuni de verificare a respectarii…

- Daca aveți informații ca la o petrecere, spre exemplu, nu se respecta masurile anti-Covid puteți alerta Poliția prin Facebook. Unii au facut-o deja și aproape de fiecare data, ofițerii au dat amenzi și au inchis localuri.

- O adolescenta din Florida a murit la doua saptamani dupa ce s-a infectat cu coronavirus la un eveniment cu 100 de persoane, organizat de biserica, transmite foxnews.com. Carsyn Leigh Davis avea...

- Membrii unui trib amazonian din Ecuador au eliberat șase persoane pe care le-au rapit pentru a cere restituirea ramașițelor liderului lor, care a murit de coronovirus, a declarat sâmbata guvernul, potrivit AFP.Doi polițiști, doi soldați și doi civili au fost rapiți de baștinași joi, în…

- Sute de persoane au protestat, sambata, in Berlin, fata de restrictiile impuse de autoritati din cauza pandemiei de Covid-19. Politia a anuntat ca a arestat peste 100 de persoane. Protestatarii au strigat...

- Poliția din Hagen, Germania, a fost solicitata sa pazeasca timp de doua saptamani doua blocuri in care locuiesc 60 de romani, dupa ce trei dintre ei au fost diagnosticați cu Covid-19, iar regulile de carantina au fost incalcate. Autoritațile au instituit carantina in cele doua blocuri cu trei etaje,…