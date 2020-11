Petrecerile acasă, interzise: Cum pot controla autoritățile locuințele oamenilor? De luni in Romania intra in vigoare noi reguli și restricții. Aniversarile, petrecerile și sarbatorile vor fi interzise indiferent daca acestea sunt planificate intr-un spațiu inchis sau deschis. Conform noilor reguli oamenii nu vor putea da petreceri la ei acasa, insa intrebarea care se pune este cum vor controla autoritațile acest lucru. Astfel, de luni se interzic „reuniunile cu prilejul unor sarbatori, aniversari, petreceri in spații inchise și/sau deschise, publice și/sau private”. Intrebat daca va fi impusa o limita de persoane care pot merge in vizita , Raed Arafat a spus nu pot fi impuse… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

