Stiri pe aceeasi tema

- Presa din Marea Britanie relateaza ca Boris Johnson nu s-a oprit doar la petrecerea din primul an pandemic, in mai 2020. Acesta ar fi participat la alte doua in aprilie 2021, chiar inainte de funeraliile Casei Regale pentru prințul Philip, desfașurate pe 17 aprilie. Soțul reginei Elisabeta a II-a a…

- Premierul britanic Boris Johnson si-a cerut scuze reginei Elisabeta a Marii Britanii pentru organizarea a doua petreceri, la resedinta sa din 10 Downing Street, chiar in noaptea dinaintea funeraliilor printului Philip, sotul reginei, informeaza BBC. Petrecerile, semnalate in premiera in presa britanica…

- Biroul premierului britanic Boris Johnson a prezentat vineri scuze reginei Elisabeta a II-a dupa ce presa britanica a dezvaluit ca personalul sau a petrecut pana noaptea tarziu pe Downing Street, chiar in seara dinaintea inmormantarii prințului Philip, in aprilie 2021, cand astfel de interacțiuni sociale…

- Presa din Marea Britanie relateaza ca Boris Johnson nu s-a oprit doar la petrecerea din primul an pandemic, in mai 2020. Acesta ar fi participat la alte doua in aprilie 2021, chiar inainte de funeraliile Casei Regale pentru prințul Philip, desfașurate pe 17 aprilie. Soțul reginei Elisabeta a II-a a…

- Membri ai personalului angajat la biroul premierului britanic Boris Johnson de pe 10 Downing Street au organizat o petrecere in plin lockdown si in ajunul funeraliilor printului Philip, a informat joi cotidianul The Telegraph, citata de Hotnews . Consilieri si functionari s-au adunat pentru a sarbatori…

- Mai mulți membri ai personalului angajat la biroul premierului britanic Boris Johnson din 10 Downing Street au organizat doua petreceri, una cu alcool și alta cu muzica tare, in seara dinaintea inmormantarii Prințului Philip din aprilie anul trecut, cand astfel de interacțiuni sociale erau interzise,…

- ​Membri ai personalului angajat la biroul premierului britanic Boris Johnson de la 10 Downing Street au organizat o petrecere în plin lockdown si în ajunul funeraliilor printului Philip, a informat joi cotidianul The Telegraph, noteaza AFP și Agerpres.Consilieri si functionari s-au adunat…

- Regina Elisabeta a II-a a renuntat la pranzul cu familia organizat in fiecare an inainte de Craciun, ca masura de precautie, in conditiile in care in Marea Britanie se inregistreaza o crestere semnificativa a cazurilor de COVID-19, informeaza o sursa de la Palatul Buckingham citata de Reuters, potrivit…