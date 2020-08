Stiri pe aceeasi tema

- Restricțiile nu ii sperie pe turiștii care vor sa profite de un weekend la malul marii. Este cel mai aglomerat weekend de pana acum pe litoral. Plajele au fost iar pline in Mamaia și Eforie Nord, acolo unde au ajuns zeci de mii de turiști.

- Primaria Municipiului Constanta, prin SC Confort Urban SRL, continua procesul de modernizare a bulevardului Tomis. In aceasta noapte se va turna stratul de suport pe carosabilul decopertat in cursul saptamanii trecute. Tot saptamana trecuta, zona carosabila a fost imbracata in asfalt la intersectia…

- Adrian Mititelu Jr. (22 de ani) a trecut „la butoane” intr-un club celebru din Mamaia, Constanța, și a facut sa rasune in difuzoare imnul Craiovei Maxima. De cand a renunțat la cariera de fotbalist, fiul lui Adrian Mititelu este o prezența nelipsita din cluburile de fițe de pe litoral. A devenit unul…

- Soferul, aparent rus, a avut mare noroc, in imagini vazandu-se cum masina sa trece la cativa centimetri de alte autovehicule parcate, pentru ca, in ultimele secvente, sa fie aproape de a intra intr-o familie care statea in jurul cortului. Oamenii au reusit sa se fereasca in ultimul moment,…