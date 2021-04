Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, il contrazice pe șeful Executivului, considerand ca daca se va pastra actualul ritm de vaccinare in București, nu va fi atins obiectivul de a vaccina 1,2-1,3 milioane de oameni pana in toamna. „Nu suntem deocamdata acolo unde ar trebui sa fim pentru a ajunge la o vaccinare…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica a declarat ca petrecerile in zilele de Paște nu sunt permise. Cei care nu vor respecta masurile vor fi sancționați aspru. In schimb, putem primi musafiri. Restricțiile in Capitala pentru Paște au fost relaxate, dar chiar și așa petrecerile in noaptea de Inviere sau…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat ca in noaptea de Inviere nu sunt permise petrecerile nici macar acasa. Avertismentul a fost lansat dupa ce restricțiile impuse din cauza pandemiei de COVID-19 au fost relaxate in Bucuresti. Prefectul Capitalei a atras atentia ca, in cazul in care vor fi descoperite…

- Intrebat daca exista reguli pentru numarul maxim de persoane in cazul unor petreceri acasa in noaptea de Inviere, prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat, luni seara, la Digi24 , ca, in acea noapte, este interzisa orgzanizarea petrecerilor acasa, la fel și in cluburi. Alin Stoica a anunțat sambata…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, avertizeaza ca daca se pastreaza actualul ritm de vaccinare in București nu va atinge obiectivul in toamna, care este de 1,2-1,3 milioane de oameni vaccinați la sfarșitul lunii august, potrivit unei declarații facute la Digi24 . „Nu suntem deocamdata acolo unde ar trebui…

- Prefectul Capitalei, a anunțat ca restricțiile care sunt in vigoare acum in București se vor prelungi sambata pentru urmatoarele doua saptamani, daca in acest interval rata de incidența a imbolnavirilor de COVID-19 ramane mai mare de 3,5 la mia de locuitori.„Avem sedinta pentru prelungirea masurilor…

- Premierul Florin Cițu a declarat, luni seara, la Digi 24, ca slujbele din noaptea de Paște vor fi ținute in afara bisericii, cu respectarea regulilor de distanțare. El a mai spus ca va mai avea miercuri o discuție cu reprezentanții cultelor religioase pentru a organiza noaptea Paștelui orthodox, și…

- Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgența a decis ca restricțiile impuse in scenariul roșu sa se prelungeasca doua saptamani, incepand de luni, ora 00.00. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a afirmat ca este “foarte posibil” sa se ia decizia carantinarii Bucurestiului in cazul in care…