Stiri pe aceeasi tema

- In saptamanile care au urmat invaziei rusesti in Ucraina, marile economii occidentale au inceput sa se clatine insa Europa de Est continua sa inregistreze un boom gratie unor majorari salariale de doua cifre si subventiilor generoase oferite de unele state, transmite Reuters. Fii la curent cu…

- In saptamanile care au urmat invaziei rusesti in Ucraina, marile economii occidentale au inceput sa se clatine insa Europa de Est continua sa inregistreze un boom gratie unor majorari salariale de doua cifre si subventiilor generoase oferite de unele state, transmite Reuters.

- O incetinire brusca a vanzarilor cu amanuntul și scaderea indicatorilor de incredere arata ca criza costului vieții a ajuns din urma aripa estica a Europei, unde oamenii se confrunta acum cu o realitate dura, in timp ce inflația de doua cifre le erodeaza veniturile, in timp ce creșterile prețurilor…

- Fondul Monetar Internațional a redus din nou marți previziunile de creștere economica globala pentru 2022 și 2023 și a avertizat ca riscurile de scadere economica din cauza inflației ridicate și a razboiului din Ucraina se materializeaza și ar putea impinge economia mondiala in pragul recesiunii daca…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a spus miercuri liderilor NATO ca tara sa are nevoie de mai multe arme si de bani pentru a se apara in fața invaziei ruse, avertizand ca ambitiile Moscovei nu se opresc la Ucraina, transmite Reuters. Zelenski a estimat ca Ucraina are nevoie de 5 miliarde…

- Olaf Scholz spune ca ceea ce-l sperie ce-l mai tare pe Vladimir Putin este perspectiva unei societați democratice ce ar putea transforma Rusia. Președintele rus Vladimir Putin se teme de „scanteia democrației” care se raspandește in țara sa, a declarat cancelarul german Olaf Scholz. Potrivit acestuia,…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat duminica seara ca se asteapta ca Rusia sa isi intensifice atacurile asupra Ucrainei in timp ce Kievul asteapta o decizie a Uniunii Europene aceasta saptamana privind acordarea statutului de tara candidata, transmite Reuters. Fii la curent cu cele…

- Guvernul Ungariei a prelungit pana la 1 octombrie plafonarea prețurilor la alimentele de baza și la combustibili, in timp ce plafonarea ratelor dobanzilor la creditele ipotecare va ramane in vigoare pana la sfarșitul anului, a anunțat joi premierul Viktor Orban pe pagina sa de Facebook, potrivit Reuters…